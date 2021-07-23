Карпин прокомментировал назначение на пост главного тренера сборной России по футболу

Новый главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал свое назначение на этот пост.

Карпин поблагодарил РФС за доверие и назвал задачи на новом для себя посту.

"Как для игрока вызов в сборную, так и для тренера приглашение в национальную команду - большая честь и высокая оценка его работы. Для меня это новый, очень ответственный и интересный этап в тренерской карьере. Сейчас перед командой стоит задача по отбору на Чемпионат мира 2022 года в Катаре. И мы приложим все усилия, чтобы эту задачу решить", - приводит слова Карпина сайт РФС.

Напомним, в пятницу Российский футбольный союз назвал нового главного тренера сборной России по футболу. Им стал Валерий Карпин, который возглавляет футбольный клуб "Ростов". Его контракт будет действовать до 31 декабря 2021 года - с возможностью дальнейшего продления соглашения.