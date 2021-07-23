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23.07.2021 20:18
Рубрика: Спорт

Карпин прокомментировал назначение на пост главного тренера сборной России по футболу

Текст: Максим Домчев
Новый главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал свое назначение на этот пост.

Карпин поблагодарил РФС за доверие и назвал задачи на новом для себя посту.

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
Карпин возглавил сборную России по футболу

"Как для игрока вызов в сборную, так и для тренера приглашение в национальную команду - большая честь и высокая оценка его работы. Для меня это новый, очень ответственный и интересный этап в тренерской карьере. Сейчас перед командой стоит задача по отбору на Чемпионат мира 2022 года в Катаре. И мы приложим все усилия, чтобы эту задачу решить", - приводит слова Карпина сайт РФС.

Напомним, в пятницу Российский футбольный союз назвал нового главного тренера сборной России по футболу. Им стал Валерий Карпин, который возглавляет футбольный клуб "Ростов". Его контракт будет действовать до 31 декабря 2021 года - с возможностью дальнейшего продления соглашения.

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