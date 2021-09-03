Килиан Мбаппе в Киев не поедет

В сборной Франции надеялись: Килиан Мбаппе сможет помочь ей в двух ближайших отборочных матчах чемпионата мира с Украиной и Финляндией. Не получилось. В пятницу французская команда вылетела в Киев на субботнюю игру без лидера своего нападения.

А Мбаппе, как сообщает газета Le Parisien, покинул тренировочный лагерь сборной в Страсбурге и отправился в Париж, где продолжит лечение в "ПСЖ".

Всему этому предшествовало некое недопонимание, возникшее между "ПСЖ" и национальной сборной. Еще в четверг врачи "голубых" и ее наставник Дидье Дешам верили, что легкая травма голени никак не помешает игроку выйти на поле. Однако медицинский персонал парижского клуба, считающий, что Килиан страдает от болей в икроножной мышце, попросил ознакомиться с результатами обследования своего игрока, проведенного в сборной. Эта возможность была быстро представлена. После продолжительного изучения "ПСЖ" вступил в обсуждение ситуации с Федерацией футбола Франции (ФФФ), считая, что их нападающий должен вернуться в расположение клуба на лечение. "ПСЖ" занял в этом твердую позицию, и Дидье Дешам решил не рисковать и согласиться на настойчивое пожелание. Теперь Килиан Мбаппе не сыграет ни в матче с Украиной, ни во вторничном матче с Финляндией.

Дидье Дешам объяснил журналистам: "Это не потому, что это ПСЖ или другой клуб. И ФФФ, и национальная сборная с уважением относятся к мнению медиков, принимая решения в интересах всех сторон".