Сборную России по плаванию лишили серебряных медалей на чемпионате Европы

Сборную России лишили второго места на чемпионате Европы в Казани в смешанной эстафете 4х50 вольным стилем, сообщает пресс-служба всероссийской федерации плавания (ВФП). Причина - нарушение правил очередности.

Эстафетная команда в составе Владимира Морозова, Климента Колесникова, Арины Сурковой и Марии Каменевой выступила не в том порядке, который был указан в стартовом протоколе. Тем самым наши спортсмены нарушили правила проведения эстафеты. Пловцы получили дисквалификацию и лишились серебряных медалей после протеста польской сборной. В результате поляки взяли бронзу, второе место досталось итальянцам, первое - Нидерландам.

"Это досадная ошибка. Ребята в спортивном запале допустили техническую ошибку, за что нас, конечно, наказали. Но что делать - такое бывает", - прокомментировал случившееся главный тренер российской команды Сергей Чепик.

Отметим, что наша сборная продолжает лидировать в медальном зачете: в ее активе восемь золотых, четыре серебряные и пять бронзовых наград. Далее идут Нидерланды (6-4-5) и итальянцы (4-13-7).