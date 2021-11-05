Чикунова установила в Казани новый юниорский рекорд мира по плаванию

Участница Олимпийских игр в Токио, 16-летняя Евгения Чикунова завоевала золото на дистанции 200 метров брассом на чемпионате Европы на короткой воде, который проходит в Казани.

Чикунова финишировала с результатом 2.16,88 секунды, обновив рекорд мира среди юниоров. Предыдущее достижение также принадлежало Жене (2.17,57).

Второй в заплыве стала Мария Темникова (2:18.45), третьей - итальянка Франческа Фанджо (2.19,69).

- Безумно рада, что побила свой же рекорд, - сказала Чикунова в эфире "Матч ТВ". - Спасибо Маше Темниковой, которая держалась рядом 150 м и помогла мне установить рекорд. Это был невероятный заплыв.