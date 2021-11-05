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05.11.2021 20:00
Рубрика: Спорт

Чикунова установила в Казани новый юниорский рекорд мира по плаванию

Текст: Анна Козина

Участница Олимпийских игр в Токио, 16-летняя Евгения Чикунова завоевала золото на дистанции 200 метров брассом на чемпионате Европы на короткой воде, который проходит в Казани.

Фото: <a href="https://bsrussia.com/ru/article/-nam-pomogaet-russkij-duh--17729" rel="nofollow" target="_blank">BSR</a>
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Чикунова финишировала с результатом 2.16,88 секунды, обновив рекорд мира среди юниоров. Предыдущее достижение также принадлежало Жене (2.17,57).

Второй в заплыве стала Мария Темникова (2:18.45), третьей - итальянка Франческа Фанджо (2.19,69).

- Безумно рада, что побила свой же рекорд, - сказала Чикунова в эфире "Матч ТВ". - Спасибо Маше Темниковой, которая держалась рядом 150 м и помогла мне установить рекорд. Это был невероятный заплыв.

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