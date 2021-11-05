Сборная РФ по пляжному футболу вышла в финал Межконтинентального кубка

Сборная России в полуфинале Межконтинентального кубка по пляжному футболу уверенно переиграла команду Португалии - 7:3.

В пятницу на проходящем в Дубае Межконтинентальном кубке по пляжному футболу проходят полуфинальные игры. В первой из них сборная России встречалась с Португалией.

После дисквалификаций в состав вернулась большая группа ведущих игроков. Уже на второй минуте Андрей Котенев открыл счет. Позже Федор Земсков увеличил разницу в счете.

Португальцы сумели провести два мяча на 14-й минуте, но почти сразу Артур Папоротный снова вывел сборную России вперед.

Голкипер россиян Станислав Кошарный сделал счет 4:2, после чего команды обменялись голами. Дубль оформил Земсков.

Еще одним автором дубля стал Кошарный, а точку в матче поставил Денис Пархоменко.

В решающем матче россияне сыграют с победителем матча между Ираном и Сенегалом.