"Зенит" в меньшинстве сыграл вничью с "Уралом"

Лидер чемпионата России "Зенит" потерял очки в Екатеринбурге: питерцы сыграли вничью в матче 14-го тура на выезде с "Уралом" - 0:0.

После бесславного выезда в Турин на встречу Лиги чемпионов с "Ювентусом" (2:4) главный тренер зенитовцев Сергей Семак произвел сразу несколько перестановок в составе. К примеру, в воротах вместо Станислава Крицюка появился Михаил Кержаков, а в нападении вышел Артем Дзюба.

Несмотря на изменения в составе и тот факт, что "сине-бело-голубым" противостоял аутсайдер Премьер-лиги, подопечные Семака выдали один из худших матчей сезона. Даже до удаления Клаудиньо в начале второй половины "Зенит" не выглядел лучше соперника. А оставшись в меньшинстве, гости сосредоточились больше на обороне. Как итог - справедливые нули.

Перед 15-м туром "Зенит" по-прежнему остается лидером первенства, набрав 30 очков. Далее идут "Сочи" (27 очков) и "Динамо" (26). Догнать сочинцев и обойти "бело-голубых" может "Локомотив" (24 очка), который сегодня вечером сыграет в дерби со "Спартаком".