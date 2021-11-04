КДК РФС наказал "Зенит" закрытием фанатского сектора на один матч

Новости

В Ростовской области отменен ряд коронавирусных ограничений 15:24
В Дании задержали российское судно "Академик Иоффе" 15:15
В Беларуси появится новый высший представительный орган страны 15:10
Украина внесла Максима Галкина в список угроз национальной безопасности 15:08
Почти 10 тысяч нарушений масочного режима на транспорте выявлено в Москве с 28 октября 14:55
Врач рассказал, как питаться зимой, чтобы не потолстеть 14:49
Ученые определили, сколько лет человечество потеряло из-за COVID-19 14:26
Собянин поздравил жителей столицы с Днем народного единства 14:23
Оперштаб: В Москве выявлено 6 305 новых случаев COVID-19 14:16
Белорусские эксперты направились в Иркутск для расследования авиакатастрофы 14:15
Непривитые жители Карелии старше 45 лет перейдут на удаленку 14:12
Землю накрыла самая мощная магнитная буря за последние годы 14:10
Врач рассказал о дистанционной реабилитации после инсульта во время пандемии 14:00
Российские военные начали следить за флагманом 6-го флота США в Черном море 12:40
На Украине назначен новый министр обороны 12:29
Германия и Япония начали учения в Тихом океане 12:12
Депутат допустил введение геномной регистрации для всех россиян 11:58
Суд в Италии оштрафовал на полмиллиона евро экс-медсестру за ложную вакцинацию 11:53
Ученые выяснили, с каким заболеванием COVID-19 протекает тяжелее 11:49
Лукашенко представили новый проект Конституции Беларуси 11:47
Тренер ЦСКА поддержал вратаря "Спартака" Максименко 11:13
Небензя: РФ не станет мириться с пренебрежительным отношением к суверенитету БиГ 11:04
Пекин выразил протест в связи с визитом делегации ЕС на Тайвань 10:56
"Белые каски" готовят новую провокацию в Сирии 10:55
Белый дом внес израильскую шпионскую фирму в "черный список" в США 10:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
04.11.2021 15:34
Рубрика: Спорт

КДК РФС наказал "Зенит" закрытием фанатского сектора на один матч

Текст: Максим Домчев
Из-за поведения болельщиков фанатский сектор "Зенита" будет закрыт на один матч РПЛ. Такое решение было принято на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

Поводом для этого послужили скандирования ненормативной лексики на матче 13-го тура РПЛ против московского "Динамо". Помимо этого, клуб заплатит штраф в размере 80 тысяч рублей.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Карпин оценил решение Дзюбы отписаться от сборной в Instagram

В следующем домашнем матче "Зенит" примет "Нижний Новгород".

Также наказан и московский "Спартак". Из-за поведения болельщиков условно на один матч закрыты два сектора домашнего стадиона.

"Красно-белые" также оштрафованы на 80 тысяч рублей.

В регионах Спорт Футбол Чемпионат России Спорт Футбол Вокруг футбола Спортивные организации Футбольные клубы "Зенит" Спортивные организации Российский футбольный союз Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Чемпионат России по футболу 2021/2022