КДК РФС наказал "Зенит" закрытием фанатского сектора на один матч

Из-за поведения болельщиков фанатский сектор "Зенита" будет закрыт на один матч РПЛ. Такое решение было принято на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

Поводом для этого послужили скандирования ненормативной лексики на матче 13-го тура РПЛ против московского "Динамо". Помимо этого, клуб заплатит штраф в размере 80 тысяч рублей.

В следующем домашнем матче "Зенит" примет "Нижний Новгород".

Также наказан и московский "Спартак". Из-за поведения болельщиков условно на один матч закрыты два сектора домашнего стадиона.

"Красно-белые" также оштрафованы на 80 тысяч рублей.