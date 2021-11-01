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Карпин оценил решение Дзюбы отписаться от сборной в Instagram 14:49
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01.11.2021 14:49
Рубрика: Спорт

Карпин оценил решение Дзюбы отписаться от сборной в Instagram

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о невызове в команду Артема Дзюбы.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Назван окончательный состав сборной России на матчи против Кипра и Хорватии

В понедельник тренерский штаб российской сборной объявил окончательный состав на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против команд Кипра и Хорватии. В числе 29 игроков не оказалось Артема Дзюбы, ранее отказавшегося от выступления за команду и позже отписавшегося от нее в Instagram.

"Вызов Дзюбы не рассматривали. В тот прошлый раз он сказал, что не готов. Так что его вызов не рассматривали. Если вдруг что - будем смотреть, когда будет вдруг что", - сказал Карпин на пресс-конференции.

Относительно отписки Дзюбы от национальной сборной Карпин заявил, что ему все равно.

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