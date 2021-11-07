Альварес стал абсолютным чемпионом мира по боксу, нокаутировав Планта

Мексиканский боксер Сауль Альварес стал абсолютным чемпионом мира по боксу в суперсреднем весе. Он нокаутировал американца Калеба Планта.

В ночь на 7 ноября в Лас-Вегасе прошел турнир по боксу, в главном поединке которого встречались обладатель поясов по версиям WBC, WBA и WBO в суперсреднем весе Сауль Альварес и чемпион IBF Калеб Плант.

С первого раунда мексиканец завладел инициативой и больше атаковал, но Плант в начале боя смог оказать достойное сопротивление и активно отвечал на атаки соперника. Так продолжалось до пятого раунда.

Позже американец стал заметно уставать и постепенно начал отдавать сопернику раунд за раундом. В 11-м раунде Плант побывал в нокдауне, но поднялся. Альварес тут же обрушил на соперника град ударов и американец упал на настил ринга, а рефери остановил бой.

The pressure took its toll, credit to Plant but the killer instinct in Canelo came out!#boxing pic.twitter.com/YkwDPLKkHK — Steve Boxman (@SteveBoxman) November 7, 2021

31-летний Альварес одержал 57 победу, 39 из которых нокаутом. Он стал первым в истории этой весовой категории абсолютным чемпионом мира.