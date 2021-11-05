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05.11.2021 23:00
Рубрика: Спорт

Боксер Петровский завоевал золото на чемпионате мира по боксу

Текст: Максим Домчев

Российский боксер Марк Петровский завоевал титул чемпиона мира по боксу среди любителей в весовой категории свыше 92 кг.

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В Сербии близится к завершению чемпионат мира по боксу. В пятницу свои финальные поединки проводили два представителя России - Марк Петровский и Джамбулат Бижамов.

В весовой категории свыше 92 кг соперником Петровского был представитель Армении Давит Чалоян. Бой прошел с преимуществом россиянина, который завоевал первое золото для нашей страны. Петровский победил раздельным решением судей - 4:1.

Ранее в весовой категории до 75 кг капитан сборной России Джамбулат Бижамов встречался с представителем Кубы Эрнандесом Йоэнлисом. Россиянин оказал достойное сопротивление, но по итогам уступил 1:4.

В субботу свой финальный поединок проведет Вадим Мусаев в весовой категории о 71 кг. Ему будет противостоять украинец Юрий Захареев.

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