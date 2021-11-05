Российские теннисистки пробились в финал Кубка Билли Джин Кинг

Женская сборная России по теннису сыграет в финале командного турнира Кубок Билли Джин Кинг.

Путевку в решающий матч для нашей команды добыли Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова, которые одержали победу над американками в парной встрече на стадии полуфинала.

Кудерметова и Самсонова обыграли Шелби Роджерс и Коко Вандевей - 6:3, 6:3, после чего счет в противостоянии России и США стал 2-1.

Напомним, что ранее сегодня Людмила Самсонова в трех партиях обыграла Слоан Стивенс (1:6, 6:4, 6:3), а Анастасия Павлюченкова уступила Даниэль Коллинз (7:6 (11:9), 6:7(2:7), 2:6.

За главный трофей Кубка Билли Джин Кинг в Праге сборная России поспорит с победителем встречи Австралия - Швейцария.