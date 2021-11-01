Назван окончательный состав сборной России на матчи против Кипра и Хорватии

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным объявил окончательный состав на отборочные матчи чемпионата мира 2022 года против команд Кипра и Хорватии.

Поединок против Кипра пройдет 11 ноября в Санкт-Петербурге (20.00). Матч против Хорватии состоится 14 ноября в Сплите (17.00).

Всего к матчам будут готовиться 29 футболистов, в том силе вратарь Никита Хайкин ("Будё-Глимт" Норвегия) и нападающий Фёдор Смолов ("Локомотив" Москва).

Сборная России лидирует в группе H, набрав 19 очков. На два очка отстает сборная Хорватии, с которой россияне встречаются в заключительном туре. По итогам отборочного турнира напрямую выходят по одной команде из каждой группы. Сборные, занявшие второе места, проведут стыковые матчи.