Назван окончательный состав сборной России на матчи против Кипра и Хорватии

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным объявил окончательный состав на отборочные матчи чемпионата мира 2022 года против команд Кипра и Хорватии.
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Поединок против Кипра пройдет 11 ноября в Санкт-Петербурге (20.00). Матч против Хорватии состоится 14 ноября в Сплите (17.00).
Всего к матчам будут готовиться 29 футболистов, в том силе вратарь Никита Хайкин ("Будё-Глимт" Норвегия) и нападающий Фёдор Смолов ("Локомотив" Москва).
Сборная России лидирует в группе H, набрав 19 очков. На два очка отстает сборная Хорватии, с которой россияне встречаются в заключительном туре. По итогам отборочного турнира напрямую выходят по одной команде из каждой группы. Сборные, занявшие второе места, проведут стыковые матчи.
Итоговый состав сборной России на решающие матчи отбора на ЧМ-2022!#РоссияКипр #ХорватияРоссия #WC2022 pic.twitter.com/VnCsw1EJUQ— Сборная России (@TeamRussia) November 1, 2021