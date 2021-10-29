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29.10.2021 22:33
Рубрика: Спорт

Артем Дзюба отписался от сборной России в Instagram

Текст: Артур Нанян

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба отписался от официального аккаунта сборной России по футболу в соцсети Instagram.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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После того, как главным тренером национальной команды стал Валерий Карпин, Дзюба не провел за нее ни одного матча. Ранее в октябре Карпин, с которым у форварда натянутые отношения, включил его в расширенный состав на поединки со Словакией и Словенией, но сам Артем отказался приезжать в сборную.

Напомним, что сегодня благодаря голу в ворота "Динамо" Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России, обойдя экс-игрока волгоградского "Ротора" Олега Веретенникова - 144 гола против 143.

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