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29.10.2021 21:01
Рубрика: Спорт

"Зенит" разгромил "Динамо" и упрочил лидерство в РПЛ

Текст: Артур Нанян
Питерский "Зенит" обыграл на своем стадионе "Динамо" в центральном матче 13-го тура чемпионата России - 4:1.
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Удивительно, но в нынешнем сезоне "бело-голубые" больше очков набрали на выезде, чем на своем поле. Достаточно сказать, что из трех поражений два пришлись на домашние поединки: против "Нижнего Новгорода" (1:2) и "Крыльев Советов" (0:1).

Фото: Роман Кручинин / РИА Новости
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Что касается "Зенита", то к противостоянию с динамовцами команда Сергея Семака подошла в приподнятом настроении: после обидного поражения в Лиге чемпионов от "Ювентуса" (0:1), "сине-бело-голубые" разгромили в принципиальной схватке "Спартак" - 7:1.

Попало под раздачу и "Динамо". Хотя подопечные Сандро Шварца выступили намного лучше, чем "красно-белые". Более того - в начале второй половины гости сравняли счет благодаря голу с пенальти Даниила Фомина (в первом тайме у хозяев забил Клаудиньо). Пропустив, зенитовцы активизировались и забили еще три гола: отличились Вендел, Артем Дзюба и Ярослав Ракицкий.

В турнирной таблице "Зенит" с 29-ю набранными очками упрочил лидерство, оторвавшись от "Динамо" (23 очка) на шесть баллов. Ну а москвичи по итогам тура при определенных раскладах могут опуститься на шестое место. Для этого победы должны одержать ЦСКА (23 очка), "Локомотив", "Краснодар" и "Сочи" (по 21 очку).

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