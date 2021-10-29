"Зенит" разгромил "Динамо" и упрочил лидерство в РПЛ

Питерский "Зенит" обыграл на своем стадионе "Динамо" в центральном матче 13-го тура чемпионата России - 4:1.

Удивительно, но в нынешнем сезоне "бело-голубые" больше очков набрали на выезде, чем на своем поле. Достаточно сказать, что из трех поражений два пришлись на домашние поединки: против "Нижнего Новгорода" (1:2) и "Крыльев Советов" (0:1).

Что касается "Зенита", то к противостоянию с динамовцами команда Сергея Семака подошла в приподнятом настроении: после обидного поражения в Лиге чемпионов от "Ювентуса" (0:1), "сине-бело-голубые" разгромили в принципиальной схватке "Спартак" - 7:1.

Попало под раздачу и "Динамо". Хотя подопечные Сандро Шварца выступили намного лучше, чем "красно-белые". Более того - в начале второй половины гости сравняли счет благодаря голу с пенальти Даниила Фомина (в первом тайме у хозяев забил Клаудиньо). Пропустив, зенитовцы активизировались и забили еще три гола: отличились Вендел, Артем Дзюба и Ярослав Ракицкий.

В турнирной таблице "Зенит" с 29-ю набранными очками упрочил лидерство, оторвавшись от "Динамо" (23 очка) на шесть баллов. Ну а москвичи по итогам тура при определенных раскладах могут опуститься на шестое место. Для этого победы должны одержать ЦСКА (23 очка), "Локомотив", "Краснодар" и "Сочи" (по 21 очку).