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Рубрика: Спорт

Гэтжи победил Чендлера на турнире UFC 268

Текст: Максим Домчев
Американец Джастин Гэтжи в поединке турнире UFC 268 одолел своего соотечественника Майкла Чендлера единогласным решением судей.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Гэтжи проводил первый поединок после поражения от бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова осенью прошлого года.

Фото: AP Photo/Steve Marcus
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Спортсмены провели яркий поединок, обмениваясь могучими ударами. Чуть лучше в этом преуспел Гэтжи, которому судьи единогласно отдали победу - 29-28, 29-28, 30-27.

После поединка оба бойца не смогли посетить пресс-конференцию. Из-за большого количества пропущенных ударов Гэтжи и Чендлер отправились в больницу, где им предстоит обследование.

Фото: AP Photo
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