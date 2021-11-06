КХЛ отменила матч "Салавата Юлаева" из-за эпидемии гриппа среди игроков

При этом все заболевшие сдали тест на коронавирус и были получены отрицательные результаты.

Матч "Салават Юлаев" - "Трактор" должен был пройти 7 ноября. Следующая игра с участием уфимцев состоится только 16 ноября в гостях против нижегородского "Торпедо". Такой перерыв в графике игр дал возможность "Салавату Юлаеву" изолироваться на семь дней всем составом.

Отмечается, что о дальнейших решениях по данной игре КХЛ объявит дополнительно.