"Спартак" обыграл СКА в овертайме в чемпионате КХЛ

Новости

Россия сыграет с Португалией в полуфинале Межконтинентального кубка 21:43
На столицу вновь обрушится сильный туман 21:36
Путин поддержал идею новых выплат жителям и защитникам Севастополя 21:21
Российские пловчихи выиграли золото ЧЕ в эстафете 21:19
Путин и Лукашенко поговорили по телефону после заседания Высшего Госсовета 21:10
На детском конкурсе красоты в Анталье победила девятилетняя россиянка 21:02
Собянин сообщил о снижении числа госпитализаций с COVID-19 в Москве 20:56
В Подмосковье из психбольницы сбежал опасный убийца 20:16
Мезенцев объявил о работе над "кефирной" вакциной от коронавируса 19:34
Лукашенко попросил Путина взять его с собой в Крым 19:24
Пятигорская епархия РПЦ запустила флешмоб с фото на фоне храмов 19:20
Лукашенко назвал сроки проведения референдума по конституции 19:16
Лукашенко подтверждает нацеленность на расширение интеграции с Россией 19:12
Путин и Лукашенко утвердили Военную доктрину Союзного государства 18:56
В Москве ожидается ветер до 17 метров в секунду 18:41
Путин заявил о необходимости принять документы о развитии интеграции с Минском 18:26
Путин поддержал идею включить в состав МКС белорусского космонавта 18:14
Мать Саакашвили попросила Зеленского экстрадировать ее сына на Украину 18:13
В тульских торговых центрах введут QR-коды с 8 ноября 17:49
Google перенесет крупнейшую американскую биржу в свое "облако" 17:20
Украина обновила рекорд заболеваемости коронавирусом 17:12
МИД Беларуси заявил протест представителю посольства Польши 17:02
В Военной академии создали защитную маску для работы в "красных зонах" 16:50
Путин посетил мемориал окончания Гражданской войны в Севастополе 16:49
На борту задержанного судна "Академик Иоффе" находятся 23 ученых и 38 моряков 16:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
04.11.2021 21:06
Рубрика: Спорт

"Спартак" обыграл СКА в овертайме в чемпионате КХЛ

Текст: Максим Домчев
Московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ в Санкт-Петербурге переиграл местный СКА в овертайме - 2:1. Победу "красно-белым" принес гол Александра Хохлачева.
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

"Спартак" подошел к этому матчу с серией из трех поражений. Хозяева в первом периоде смотрелись предпочтительнее, и на 18-й минуте Михаил Воробьев смог пробить голкипера московского клуба Оскара Данска.

"Спартак" сумел отыграться на 52-й минуте. Шайбу записал на свой счет Андрей Локтионов. А в овертайме победную точку в матче поставил Александра Хохлачев.

Голкипер питерского СКА сыграл пять матчей на "ноль" в октябре

"Всех болельщиков спартаковских с победой. Хорошая игра, скоростная, обоюдоострая, мне понравилось. Где-то дисциплина подвела, ненужных удалений нахватались. Сломали где-то себе игры. Нужно отдать должное ребятам, они молодцы, бились все 60 минут, добились победы", - приводит "Чемпионат" слова главного тренера "Спартака" Бориса Миронова.

"Интересная игра была с обилием моментов. Конечно, одной шайбы маловато, нужно было забивать еще. Ошибка в овертайме - и проиграли игру", - констатировал наставник СКА Валерий Брагин.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Спортивные организации Хоккейные клубы "Спартак" Спортивные организации Хоккейные клубы СКА Чемпионат КХЛ 2020/2021