"Спартак" обыграл СКА в овертайме в чемпионате КХЛ

Московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ в Санкт-Петербурге переиграл местный СКА в овертайме - 2:1. Победу "красно-белым" принес гол Александра Хохлачева.

"Спартак" подошел к этому матчу с серией из трех поражений. Хозяева в первом периоде смотрелись предпочтительнее, и на 18-й минуте Михаил Воробьев смог пробить голкипера московского клуба Оскара Данска.

"Спартак" сумел отыграться на 52-й минуте. Шайбу записал на свой счет Андрей Локтионов. А в овертайме победную точку в матче поставил Александра Хохлачев.

"Всех болельщиков спартаковских с победой. Хорошая игра, скоростная, обоюдоострая, мне понравилось. Где-то дисциплина подвела, ненужных удалений нахватались. Сломали где-то себе игры. Нужно отдать должное ребятам, они молодцы, бились все 60 минут, добились победы", - приводит "Чемпионат" слова главного тренера "Спартака" Бориса Миронова.

"Интересная игра была с обилием моментов. Конечно, одной шайбы маловато, нужно было забивать еще. Ошибка в овертайме - и проиграли игру", - констатировал наставник СКА Валерий Брагин.