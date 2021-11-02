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02.11.2021 23:31
Рубрика: Спорт

Голкипер питерского СКА сыграл пять матчей на "ноль" в октябре

Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Столичный выпуск № 250(8601)
В континентальной хоккейной лиге стали известны лучшие игроки лиги по итогам октябрьских матчей.

Лучшим вратарем в третий раз в карьере признан Ларс Юханссон (СКА), одержавший с командой восемь побед в девяти матчах. По его воротам было нанесено 214 бросков (23,8 в среднем за игру, из которых он отразил 94,86%.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Коэффициент надежности (среднее количество шайб, пропущенных за 60 игровых минут) составил 1,22. Юханссон сыграл пять матчей на "ноль", его максимальная сухая серия составила 197 минут и 12 секунд и является рекордной в текущем сезоне. К слову, швед дважды признавался лучшим вратарем месяца в составе СКА.

Среди защитников не было равных Джесси Блэкеру из екатеринбургского "Автомобилиста". Он набрал 15 (3+12) очков с показателем полезности "+9" в 13 матчах.

Лучшим нападающим впервые в карьере признан Марат Хайруллин ("Нефтехимик"). В 12 матчах месяца форвард набрал 14 (9+5) очков и стал лучшим снайпером октября. Две шайбы нападающего стали победными для его команды. Хайруллин стал вторым нападающим "Нефтехимика", признанным лучшим нападающим месяца, первым был Рихард Гюнге в декабре 2017 года.

Ну а среди новичков триумфатором стал Дмитрий Рашевский, представляющий столичное "Динамо". Игрок набрал 10 (6+4) очков в 13 матчах. В октябре на счету Рашевского одна победная шайба, 33 броска, один дубль, девять силовых приемов и два заблокированных броска.

Рашевский стал вторым игроком "Динамо" после Александра Петунина, дважды признававшимся лучшим новичком месяца.

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