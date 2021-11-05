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05.11.2021 21:23
Рубрика: Спорт

Кирпичникова одержала победу с рекордом чемпионатов Европы

Текст: Анна Козина

Анастасия Кирпичникова, специализирующаяся на длинном кроле, завоевала второе золото чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Казани.

Чикунова установила в Казани новый юниорский рекорд мира по плаванию

На счету Кирпичниковой уже есть победа на дистанции 800 метров вольным стилем, где она установила новый рекорд России - 8.04,65 секунды. Тогда до рекорда турнира, который держится с 2008 года, Анастасии не хватило 12 сотых (8.04,53).

В заплыве на 1500 м кролем радость от золотой медали снова омрачил результат. Кирпичникова преодолела дистанцию за 15.18,3 секунды. Она установила рекорд чемпионатов Европы на короткой воде, но ей не хватило 0,29 секунды до мирового рекорда.

Второе место заняла действующая чемпионка мира в 50-метровом бассейне итальянка Симона Квадарелла (15.34,16), третьей стала ее соотечественница Мартина Рита Караминьоли (15.37,33).

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