Пловец Колесников выиграл еще одно золото ЧЕ в Казани

Россиянин Климент Колесников завоевал золотую медаль на 100-метровке на спине на чемпионате на Европы по плаванию на короткой воде, который проходит в Казани.

Колесников победил с результатом 49,13 секунды. Вторым финишировал румын Роберт Глинцэ (49,31), призовую тройку замкнул грек Апостолос Христу (49,87). Еще один российский пловец Павел Самусенко показал четвертое время (49,92).

Климент является обладателем европейского рекорда - 48,58. А мировое достижение равняется 48,33 секундам.

- Сейчас не готов на рекорд Европы, честно, - сказал Климент в эфире канала "Матч!Страна". - Но учитывая, как здесь проплыл "полтинник", и то, что есть время еще поработать, рекорд мира не за горами.

Колесников на ЧЕ в Казани также выиграл финальный заплыв на дистанции 50 метров на спине, обновив рекорд соревнований - 22,47.