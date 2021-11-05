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05.11.2021 18:59
Рубрика: Спорт

Чемпионка мира Щербакова - третья после короткой программы в Италии

Текст: Анна Козина

Действующая чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова занимает только третье место по итогам короткой программы на Гран-при Италии, который проходит в Турине.
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Щербакова допустила серьезную ошибку на каскаде. Вместо заявленного сложнейшего каскада "тройной лутц - тройной риттбергер" Аня из-за неудачного приземления с первого прыжка сделала "тройной лутц - двойной тулуп". Фигуристка получила за прокат 71,73 балла и заняла третье место, уступив соотечественнице и подруге по группе Этери Тутберидзе Майе Хромых, которая дебютировала во взрослой серии Гран-при (72,04 балла).

Ну а неожиданным лидером после короткой программы стала бельгийка Луна Хендрикс (73,52).

Еще одна российская спортсменка, чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова занимает девятое место (58,68 балла). Ученица Алексея Мишина ошиблась на каскаде "тройной флип - тройной тулуп", сдвоив второй прыжок. Кроме того, она исполнила тройной лутц с недокрутом.

Напомним, что в межсезонье Анна Щербакова получила травму - сломала палец на ноге, из-за чего потеряла пару месяцев тренировок.

Спорт Фигурное катание