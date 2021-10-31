Фигуристка Валиева выиграла Гран-при Канады с двумя мировыми рекордами

С тех пор, как в 12 лет Камила Валиева показала ставшую ее визитной карточкой программу "Девочка на шаре", вдохновленную картиной Пабло Пикассо, болельщики по всему миру замирают от восторга, наблюдая за ее плавными, балетными линиями и невероятной гибкостью во вращении в вертикальном шпагате, за ее вдохновенным, осознанным катанием, когда каждое движение и взгляд, образ в целом находятся в полной гармонии с набором сложнейших элементов.

Знаменитое вращение Камилы Валиевой в вертикальном шпагате неизменно срывает аплодисменты. Фото: AP

Сейчас Камиле 15, она проводит свой первый взрослый сезон на международном уровне, радуя публику новым шедевром - "Болеро" Мориса Равеля. Программа была поставлена Этери Тутберидзе и Даниилом Глейхенгаузом еще в прошлом сезоне, что называется, на вырост. Менялись костюмы, усложнялся набор прыжковых элементов, включая аксель в 3,5 оборота и три квада, совершенствовалась и развивалась сама Валиева. И пусть кто-то по-прежнему говорит, что это слишком сложное произведение для интерпретации 15-летней фигуристкой, но, когда у Камилы все получается в прокате, глаз от нее оторвать просто невозможно. Смотришь, как завороженный. Без преувеличения.

Но современное фигурное катание - это статистика и баллы. Хотя и судей Валиева покоряет. За короткую программу Камила получила 84,19 балла, чуть уступив оценке Алены Косторной, показанной в финале Гран-при 2019 года (85,45). Но этап "Скейт Кэнада" Валиева все равно выиграла с тремя рекордами: по баллам за технику в произвольной программе (106,15), за произвольную программу (180,89) и в сумме за два проката (265,08). Кстати, предыдущие мировые достижения также принадлежали Валиевой, на международном турнире Finlandia Trophy три недели назад она набрала 174,31 балла за произвольную программу и 249,24 балла в итоге.

- Рада, что справилась со своей работой. Были недочеты, но, к счастью, только небольшие, - приводит слова Валиевой пресс-служба Международного союза конькобежцев (ИСУ). - Сегодня я сделала все, что планировала - для меня это самое важное. Я довольна оценками, но в следующий раз постараюсь выступить еще лучше. Мне еще есть куда расти. Тройной аксель мог бы быть стабильнее.

Да, в отличие от короткой программы, в "Болеро" аксель получился со степ-аутом - с помаркой на выезде. Но ведь было и три чистых квада: сольный четверной сальхов, а также каскады "четверной тулуп - тройной тулуп" и "четверной тулуп - ойлер - тройной сальхов".

В оценке за технику Валиева может соперничать даже с мужчинами. За произвольную программу Камила набрала 106,15 балла, у американца Натана Чена - 107,68

Так много одиночниц

Валиеву давно называют одной из фавориток в борьбе за олимпийское "золото". С такими прокатами - тем более. Но претенденток много. В нашей же сборной. Этап Гран-при в Ванкувере вообще окрестили "группой смерти", позаимствовав этот термин из футбольного лексикона. В Канаде помимо чемпионки мира среди юниоров выступали чемпионка мира 2015 года, серебряная медалистка ЧМ-2021 года Елизавета Туктамышева и чемпионка Европы-2020 Алена Косторная. Все они и оказались на пьедестале. Второй стала Туктамышева - 232,88 (81,24+151,64), третье место заняла Косторная - 214,54 (75,58 +138,96).

Лиза - известная любимица публики. "Я кайфую на льду и надеюсь, мое состояние передается зрителям", - сказала Туктамышева. Она умеет себя подать, да еще и стабильно делает три акселя в 3,5 оборота в двух программах.

Алена Косторная тоже, кажется, нашла себя. В который раз мы увидели две новые программы. Болельщики, как всегда, разделились на два лагеря. Одни считают, что эта суета и неопределенность не пойдут спортсменке на пользу. Другие уверены, что, наконец, команда Тутберидзе сделала верный выбор. Посмотрим, как будут раскрываться программы на следующих стартах, потому что, без сомнения, их надо накатывать. Но в Канаде Косторная дважды исполнила тройной аксель, хотя и со степ-аутом. Настораживает только то, что некогда лучшая фигуристка по компонентам уже не получает прежних высоких баллов.

Однако олимпийская гонка продолжается. А ведь в ней еще участвуют чемпионка мира Анна Щербакова, восстанавливающая после перелома пальца на ноге свои четверные, и "королева квадов" Александра Трусова, у которой, правда, тоже случилась травма ноги. Но тогда как Саша смогла прыгнуть четверной и выиграть Гран-при Америки?