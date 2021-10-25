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25.10.2021 01:14
Рубрика: Спорт

Фигуристка Александра Трусова одержала победу на Гран-при США

Текст: Анна Козина
Бронзовый призер чемпионата мира 2021 года по фигурному катанию Александра Трусова выиграла первый в сезоне этап Гран-при "Скейт Америка", который завершился в Лас-Вегасе.
Фото: AP Photo/Ronda Churchill Фото: AP Photo/Ronda Churchill
Фото: AP Photo/Ronda Churchill

Перед стартом Трусова получила травму правой ноги, поэтому даже ходили слухи о том, что спортсменка может сняться с соревнований. Однако Саша выступила блестяще.

Фото: РИА Новости
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В короткой программе она установила личный рекорд - 77,69 балла. А в произвольной, несмотря на повреждение, все же пошла на элемент ультра-си, исполнив четверной лутц. За этот прокат Трусова набрала 154,68 балла, а в сумме получила 232,27 балла.

Второе место заняла другая ученица Этери Тутберидзе Дарья Усачева (217,31). Третьей стала южнокорейская фигуристка Ю Ен, которая исполнила тройной аксель в произвольной программе (216,97).

Еще одна наша фигуристка Ксения Синицына, пропустившая почти полтора года из-за проблем со здоровьем, заняла четвертое место (205,76).

Спорт Фигурное катание