Новости

Состояние заболевшего COVID-19 мэра Новосибирска оценили как хорошее 12:20
В Подмосковье установлен абсолютный рекорд по коронавирусу 12:20
Прокуратура начала проверку ДТП с шестью погибшими в Калмыкии 11:58
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с SMS-атакой 11:56
Кабмин выделил деньги на новые стандарты для туротрасли 11:42
Бегунья из Эфиопии Гидей побила рекорд мира в полумарафоне 11:38
Оперштаб: В Москве выявлено 5279 новых случаев COVID-19 11:25
Трусова, несмотря на травму, установила личный рекорд на Гран-при США 11:23
Глава наблюдателей от СНГ назвал выборы в Узбекистане демократичными 11:12
В России хотят создать систему распознавания курильщиков-нарушителей 11:10
В столичном регионе из-за ветра ввели "желтый" уровень опасности 11:08
Число погибших в ДТП в Калмыкии выросло до шести человек 10:58
Кабмин не поддержал поправки о наказании за невыполнение предвыборных обещаний 10:40
Емельяненко с высокой долей вероятности проведет еще один бой 10:40
Емельяненко травмировал сопернику челюсть в поединке в Москве 10:23
Работы Пабло Пикассо проданы на аукционе за 110 миллионов долларов 10:14
Банкир дал советы по инвестициям для умножения сбережений 09:54
Наблюдатели от ПА ОБСЕ довольны ходом выборов в Узбекистане 09:23
Почти 40% россиян в пандемию сменили сферу деятельности 09:00
Небензя выступил против попыток пересмотра Устава ООН 08:24
Названы условия снижения заболеваемости коронавирусом 08:15
В США и Германии отреагировали на намерение Турции выслать послов 07:48
Эксперт рассказала, у кого в ноябре вырастет пенсия 07:39
В Калмыкии пять человек погибли в ДТП с автобусом 06:40
Взрыв газа в Шэньяне повредил около 100 зданий 06:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Как найти дешевую ипотеку
Как найти дешевую ипотеку
24.10.2021 11:23
Рубрика: Спорт

Трусова, несмотря на травму, установила личный рекорд на Гран-при США

Текст: Анна Козина
Фото: AP Photo/David Becker Фото: AP Photo/David Becker
Фото: AP Photo/David Becker

Российская фигуристка Александра Трусова лидирует после короткой программы на первом этапе серии Гран-при "Скейт Америка", который проходит в Лас-Вегасе. В тройке лучших еще две россиянки - Дарья Усачева и Ксения Синицына.

Фото: AP Photo/David Becker
Тарасова и Морозов выиграли Гран-при США

Трусова набрала 77,69 балла, Усачева - 76,71, Синицына - 71,51.

Несмотря на травму ноги, Александра продемонстрировала прекрасный прокат "Фриды", установив личный рекорд. До этого лучшими в ее карьере баллами за короткую были 74,95 балла на чемпионате Европы-2020.

Трусова по понятным причинам не заходила на тройной аксель, ограничившись двойным. Фигуристка также чисто сделала тройной флип и каскад "тройной лутц - тройной тулуп".

- У меня был выбор: кататься или сняться. Но, когда я проснулась утром, нога болела уже не так сильно. И я решила побороться, - цитирует Трусову пресс-служба Международного союза конькобежцев (ИСУ). - Я довольна своим вступлением, хотя немного жаль, что не могла сделать тройной аксель. Надеюсь, смогу усложнить контент в следующий раз.

Спорт Фигурное катание