Трусова, несмотря на травму, установила личный рекорд на Гран-при США

Российская фигуристка Александра Трусова лидирует после короткой программы на первом этапе серии Гран-при "Скейт Америка", который проходит в Лас-Вегасе. В тройке лучших еще две россиянки - Дарья Усачева и Ксения Синицына.

Трусова набрала 77,69 балла, Усачева - 76,71, Синицына - 71,51.

Несмотря на травму ноги, Александра продемонстрировала прекрасный прокат "Фриды", установив личный рекорд. До этого лучшими в ее карьере баллами за короткую были 74,95 балла на чемпионате Европы-2020.

Трусова по понятным причинам не заходила на тройной аксель, ограничившись двойным. Фигуристка также чисто сделала тройной флип и каскад "тройной лутц - тройной тулуп".

- У меня был выбор: кататься или сняться. Но, когда я проснулась утром, нога болела уже не так сильно. И я решила побороться, - цитирует Трусову пресс-служба Международного союза конькобежцев (ИСУ). - Я довольна своим вступлением, хотя немного жаль, что не могла сделать тройной аксель. Надеюсь, смогу усложнить контент в следующий раз.