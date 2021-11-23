Дзюба выйдет в стартовом составе "Зенита" в Лиге чемпионов с "Мальме"

Тренерский штаб санкт-петербургского "Зенита" определил состав на матч пятого тура группового раунда Лиги чемпионов против шведского футбольного клуба "Мальме", сообщается в официальном микроблоге "сине-бело-голубых" в Twitter.

Встреча команд пройдет в Швеции и начнется в 23.00 по московскому времени.

Состав "Зенита" полностью: Михаил Кержаков (вратарь), Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Деян Ловрен, Вендел, Малком, Клаудиньо, Вячеслав Караваев, Артем Дзюба.

Команды ведут борьбу за третье место в группе, дающее право путевку в плей-офф Лиги Европы. После четырех туров "Зенит" набрал три очка, на счету "Мальме" - ни одного. В первом круге питерцы разгромили шведский клуб на своем поле со счетом 4:0.