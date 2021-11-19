Хет-трик Дзюбы помог "Зениту" разгромить "Нижний Новгород"

"Зенит" в стартовом матче 15-го тура РПЛ на своем поле разгромил "Нижний Новгород" - 5:1. Хет-трик записал на свой счет нападающий Артем Дзюба.

Программу заключительного тура первого круга чемпионата РПЛ открыл матч в Санкт-Петербурге, где лидер - "Зенит" - принимал "Нижний Новгород". Борьбы не получилось - хозяева одержали крупную победу со счетом 5:1.

"Зенит" открыл счет на 23-й минуте после точного удара Малкома. Прошло почти десять минут, и Артем Дзюба увеличил разницу в счете. Под занавес гости стараниями Алексея Козлова один мяч отыграли, но почти сразу пропустили. Дзюба забил второй мяч в матче, после того, как у гостей был удален Петрюс Бумаль.

Во втором тайме Дзюба оформил хет-трик, а еще один мяч записал на свой счет Дмитрий Чистяков.

"Зенит" набрал 33 очка и продолжает лидировать. "Нижний Новгород" с 14-ю очками занимает 13-ю строчку в таблице.