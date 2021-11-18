После паузы на игры сборных возобновляется Российская премьер-лига

После двухнедельной паузы из-за игр сборных возобновится российская Премьер-лига (РПЛ). В рамках 14-го тура пройдет сразу несколько интересных матчей, но центральный состоится уже в субботу - "Краснодар" - "Спартак".

В последнем туре РПЛ до паузы "Спартак" сыграл вничью в дерби с "Локомотивом" - 1:1. Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Обе команды находятся сейчас не в лучшей форме. Южане потерпели три поражения подряд во всех соревнованиях, не забив ни одного мяча, а "красно-белые" не могут победить с начала октября: безвыигрышная серия достигла шести встреч. Как видно, предстоящий поединок - неплохая возможность как для "Краснодара", так и для "Спартака" реабилитироваться перед своими болельщиками и подправить турнирное положение.

В центральной встрече 14-го тура "Краснодар" примет "Спартак", который не может победить с начала октября

Спад "быков", как еще называют краснодарцев, начался с сенсационного поражения от "Кубани" (0:3) в Кубке и продолжился неудачами в противостояниях с "Крыльями Советов" (0:1) и "Динамо" (0:1). А ведь до этих матчей была серия из восьми поединков без проигрышей, команда Виктора Гончаренко в какой-то момент даже поднялась в тройку. Но сейчас, за два тура до конца первого круга, "Краснодар" идет на седьмом месте.

- Когда у тебя такая серия, всегда очень легко забыть, сколько хорошего было сделано. В чем причина последних неудач? Тут много факторов: где-то невезение, где-то судейские ошибки, которых против нас, к сожалению, было немало. Вот и получаем то, что имеем. Это тест на зрелость команды - как она справится с трудностями, - считает рулевой "быков" Виктор Гончаренко.

Предыдущая схватка "Краснодара" со "Спартаком" закончилась для южан плачевно: "красно-белые" разгромили соперника 6:1, не оставив тому никаких шансов. Но спартаковцев тогда тренировал Доменико Тедеско, да и команда была на ходу. А сейчас москвичи идут в таблице ниже краснодарцев и никак не могут набрать форму со старта сезона.

Все эти месяцы кажется, что еще чуть - и у "Спартака" поменяется тренер. Вероятно, если клуб и дальше будет выступать так, как в последнее время, до конца года Руй Витория не проработает. Уже есть сообщения о переговорах руководства "красно-белых" с итальянским специалистом Паоло Ваноли. Более того, по информации зарубежных СМИ, Ваноли выразил готовность подписать контракт со спартаковцами и приступить к своим обязанностям в ближайшее время. Понятно, что под таким давлением и с учетом слухов Витории непросто подводить команду к решающим матчам осенне-зимней стадии сезона. Впереди ведь не только "Краснодар", но и "Наполи" в Лиге Европы.

Любопытный матч состоится в Санкт-Петербурге, где лидер чемпионата "Зенит" примет "Нижний Новгород". Для тренера гостевой команды легенды "сине-бело-голубых" Александра Кержакова эта игра наверняка станет знаковой.

При этом команда Кержакова после бодрого старта сезона, побед над такими клубами, как "Спартак" и "Динамо", резко сбавила обороты. В результате из середины таблицы "Нижний Новгород" опустился в ее нижнюю часть. Впрочем, не стоит забывать, что для Кержакова нынешний сезон - дебютный в роли тренера в Премьер-лиге.

- У Саши непростой путь, но достойная уважения его работа и в Томске, и сейчас, в Нижнем Новгороде. Команда всегда похожа на тренера - эмоции, которые она выплескивает на поле, как раз говорят о настрое биться и сражаться в каждом матче, - отметил главный тренер "Зенита" Сергей Семак, комментируя работу Кержакова.

Где будем смотреть

19 ноября, пятница, "Матч Премьер"

18.55. "Зенит" - "Нижний Новгород". Прямая трансляция.

20 ноября, суббота, "Матч ТВ"

13.55. "Крылья Советов" - "Урал". Прямая трансляция.

18.55. "Краснодар" - "Спартак". Прямая трансляция.

"Матч Премьер"

16.25. "Локомотив" - "Ахмат". Прямая трансляция.

21 ноября, воскресенье, "Матч ТВ"

13.55. ЦСКА - "Химки". Прямая трансляция.

19.25. "Сочи" - "Рубин". Прямая трансляция.

"Матч Премьер"

13.55. "Ростов" - "Уфа". Прямая трансляция.

16.25. "Динамо" - "Арсенал". Прямая трансляция.