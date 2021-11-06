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06.11.2021 00:09
Рубрика: Спорт

Медведев вышел в полуфинал турнира в Париже

Текст: Максим Домчев

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира серии "Мастер", проходящего в Париже.

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В пятницу Медведев в четвертьфинале встречался с представителем Франции Юго Гастоном. 103-я ракетка мира неожиданно оказал упорное сопротивление.

В первой партии дело дошло до тай-брейка, в котором отстаивающий титул чемпиона этого турнира Медведев сумел взять верх со счетом 9:7. Во втором сете француз не сдался и снова смог навязать борьбу. Но благодаря брейку россиянин сумел довести дело до победы - 6:4.

Соперник Медведева по полуфиналу определится в матче между норвежцем Каспером Руудом и представителем Германии Александром Зверевым, который состоится позже.

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