Новости

На западе Грузии полицейский расстрелял коллегу 23:25
"Зенит" обыграл в гостях действующего чемпиона Евролиги 23:17
Боксер Петровский завоевал золото на чемпионате мира по боксу 23:00
Опубликовано видео с участниками нападения на отца с ребенком в Москве 22:17
СМИ: Месси стал обладателем "Золотого мяча" за 2021 год 21:59
Врачи назвали типичные симптомы ковида у вакцинированных 21:55
Лавров обсудил с венгерским коллегой ситуацию на Западных Балканах 21:50
Кирпичникова одержала победу с рекордом чемпионатов Европы 21:23
Дмитрий Дюжев опроверг информацию о скандале на шоу Юдашкина 20:57
В США могут уволить тысячи офицеров американской разведки 20:22
Гитарист "Коррозии металла" Королев отрезал себе палец "болгаркой" 20:19
Российские теннисистки пробились в финал Кубка Билли Джин Кинг 20:14
Задержаны двое подозреваемых в нападении на отца с ребенком в Москве 20:06
Чикунова установила в Казани новый юниорский рекорд мира по плаванию 20:00
Генпрокуроры 11 штатов в США подали иск против Белого дома 19:41
В Воронеже ищут гревших ноги у Вечного огня 19:14
Пловец Колесников выиграл еще одно золото ЧЕ в Казани 19:05
В Москве опечатали магазины "Магнит" из-за нарушений антиковидных мер 19:05
Чемпионка мира Щербакова - третья после короткой программы в Италии 18:59
Pfizer заявил о создании нового лекарства от COVID-19 18:49
В Колумбии задержан россиянин, подозреваемый в связях с террористами 18:30
Умер британский актер, ведущий "Угадай мелодию" Лайонел Блэр 18:19
Умер режиссер Виталий Малахов 17:59
СМИ: Дюжева выгнали с модного показа за оскорбление Юдашкина 17:47
Ученые рассказали, как ковид влияет на беременность и развитие плода 17:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на COVID-19
Как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на COVID-19
05.11.2021 23:17
Рубрика: Спорт

"Зенит" обыграл в гостях действующего чемпиона Евролиги

Текст: Максим Домчев

В матче восьмого тура Евролиги "Зенит" из Санкт-Петербурга на выезде переиграл действующего чемпиона Евролиги - турецкий "Анадолу Эфес" - 90:79.

Боксер Петровский завоевал золото на чемпионате мира по боксу

Команды в стартовой четверти показали хорошую результативность, набрав 42 очка. Чуть удачливее оказался "Зенит" - 22:20. Вторая десятиминутка прошла с более ощутимым перевесом клуба из Санкт-Петербурга - 25:13.

Перерыв не сильно изменил положение дел на площадке. В третьей четверти российский клуб продолжил наращивать преимущество, а все усилия хозяев разбивались о четкую и надежную игру в обороне. В итоге перед заключительной десятиминуткой "Зенит" вел с преимуществом в 26 очков.

"Анадолу Эфес", несмотря на такое отставание в счете, не сдавался. В заключительном отрезке встречи чемпионы Евролиги сумел отыграть 11 очков, но спастись от поражения им было не суждено.

Фото: REUTERS/Yves Herman
СМИ: Месси стал обладателем "Золотого мяча" за 2021 год

В составе победителей самым результативным игроком стал набравший 18 очков Коннер Фрэнкамп.

"Мы довольны игрой команды сегодня, рады победе. Мы серьезно подошли к этой игре с самого начала, несмотря на то, что в первой четверти отдали им 6 подборов под нашим кольцом, что держало "Эфес" в игре. Во второй четверти мы улучшили свою игру, в последней четверти смогли контролировать счёт, не так здорово играли в защите и нападении, но это нормально. Все-таки мы пытались использовать преимущество в счете и замедлить темп игры. Мы возвращаемся домой в хорошем настроении. Это только начало сезона, но игра была великолепная", - приводит сайт "Зенита" слова наставника российского клуба Хавьера Паскуаля.

В регионах Спорт Баскетбол Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург