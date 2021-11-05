"Зенит" обыграл в гостях действующего чемпиона Евролиги

В матче восьмого тура Евролиги "Зенит" из Санкт-Петербурга на выезде переиграл действующего чемпиона Евролиги - турецкий "Анадолу Эфес" - 90:79.

Команды в стартовой четверти показали хорошую результативность, набрав 42 очка. Чуть удачливее оказался "Зенит" - 22:20. Вторая десятиминутка прошла с более ощутимым перевесом клуба из Санкт-Петербурга - 25:13.

Перерыв не сильно изменил положение дел на площадке. В третьей четверти российский клуб продолжил наращивать преимущество, а все усилия хозяев разбивались о четкую и надежную игру в обороне. В итоге перед заключительной десятиминуткой "Зенит" вел с преимуществом в 26 очков.

"Анадолу Эфес", несмотря на такое отставание в счете, не сдавался. В заключительном отрезке встречи чемпионы Евролиги сумел отыграть 11 очков, но спастись от поражения им было не суждено.

В составе победителей самым результативным игроком стал набравший 18 очков Коннер Фрэнкамп.

"Мы довольны игрой команды сегодня, рады победе. Мы серьезно подошли к этой игре с самого начала, несмотря на то, что в первой четверти отдали им 6 подборов под нашим кольцом, что держало "Эфес" в игре. Во второй четверти мы улучшили свою игру, в последней четверти смогли контролировать счёт, не так здорово играли в защите и нападении, но это нормально. Все-таки мы пытались использовать преимущество в счете и замедлить темп игры. Мы возвращаемся домой в хорошем настроении. Это только начало сезона, но игра была великолепная", - приводит сайт "Зенита" слова наставника российского клуба Хавьера Паскуаля.