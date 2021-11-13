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13.11.2021 00:52
Рубрика: Спорт

Российская молодежка обыграла словаков в отборе к ЧЕ

Футболисты молодежной (до 21 года) сборной России обыграли со счетом 3:0 соперников из Словакии в матче отборочного турнира к чемпионату Европы, передает ТАСС. Отличились Даниил Хлусевич (34-я минута), Гамид Агаларов (45) и Тимур Сулейманов (82).

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Сборная России разгромила Кипр в матче отбора ЧМ-2022

Игра проходила в подмосковных Химках.

По ее итогам наша команда набрала 12 очков после пяти матчей и сохранила за собой вторую строчку в турнирной таблице. Следующий матч наши игроки проведут против лидеров группы, команды Испании, у которой также 12 очков, но есть один матч в запасе.

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