Российская молодежка обыграла словаков в отборе к ЧЕ

Футболисты молодежной (до 21 года) сборной России обыграли со счетом 3:0 соперников из Словакии в матче отборочного турнира к чемпионату Европы, передает ТАСС. Отличились Даниил Хлусевич (34-я минута), Гамид Агаларов (45) и Тимур Сулейманов (82).

Игра проходила в подмосковных Химках.

По ее итогам наша команда набрала 12 очков после пяти матчей и сохранила за собой вторую строчку в турнирной таблице. Следующий матч наши игроки проведут против лидеров группы, команды Испании, у которой также 12 очков, но есть один матч в запасе.