"Реал" ведет переговоры с игроком "Динамо" Захаряном

Мадридский "Реал" работает над трансфером полузащитника сборной России Арсена Захаряна. По информации championat.com, "королевский клуб" хочет приобрести игрока следующим летом.

Со стороны "Реала" переговоры ведут бывший спортивный директор "сливочных" Предраг Миятович, сербский агент Срджан Еремич и представитель хавбека испанской команды Луки Модрича Владо Лемич. Еремич и Лемич прилетали в Москву и общались со спортивным директором "бело-голубых" Желько Бувачем.

Самым вероятным вариантом является покупка Захаряна с последующей арендой в "Динамо" на один сезон. Сумма трансфера может составить 20 миллионов евро, но вместе с бонусами она может достичь 25 миллионов.