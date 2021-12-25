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25.12.2021 23:56
Рубрика: Спорт

"Реал" ведет переговоры с игроком "Динамо" Захаряном

Текст: Сергей Литвинов
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Мадридский "Реал" работает над трансфером полузащитника сборной России Арсена Захаряна. По информации championat.com, "королевский клуб" хочет приобрести игрока следующим летом.

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Со стороны "Реала" переговоры ведут бывший спортивный директор "сливочных" Предраг Миятович, сербский агент Срджан Еремич и представитель хавбека испанской команды Луки Модрича Владо Лемич. Еремич и Лемич прилетали в Москву и общались со спортивным директором "бело-голубых" Желько Бувачем.

Самым вероятным вариантом является покупка Захаряна с последующей арендой в "Динамо" на один сезон. Сумма трансфера может составить 20 миллионов евро, но вместе с бонусами она может достичь 25 миллионов.

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