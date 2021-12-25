Новости

Президенты России и Египта обсудили крупные проекты и Ливию 22:25
Правительство ввело ограничения на вывоз лома драгметаллов 22:22
Митрополит Иларион объяснил, почему РПЦ не благословит "церковную" партию 22:19
Валиева: Выкладывалась максимально, и это дало результат 22:14
Талибы запретили водителям слушать музыку в автомобиле 21:13
Путин и Лукашенко проведут отдельную встречу в Санкт-Петербурге 29 декабря 20:32
Песков рассказал про график международных поездок Путина 20:22
Туктамышева поставила рекорд по количеству чемпионатов России в карьере 20:19
"Газпром" шесть дней не бронирует мощности газопровода "Ямал – Европа" 20:06
Елизавета II почтила в рождественской речи память супруга принца Филиппа 19:57
На заснеженной трассе в Мордовии столкнулись 24 авто 19:15
Школьница со Ставрополья по приглашению Путина посетила балет на льду 19:10
Лидеры Союзного государства обсудили программу мероприятий в Петербурге 19:04
Шойгу открыл в Подмосковье "Зимнюю сказку" 18:56
Самый мощный в мире телескоп отправился в космос 18:45
Суд арестовал следователя ГСУ МВД по Москве и столичного предпринимателя 18:34
Глава Башкирии исполнил мечту ребенка побывать в роли машиниста поезда 18:14
В жилом доме Дзержинска взорвался газовый баллон 17:48
"Поезд Победы" остановился в Подмосковье 17:29
В Югре продавцов обязали показывать QR-коды по требованию покупателей 16:56
Французская сеть магазинов одежды планирует покинуть российский рынок 15:37
Экс-канцлер Австрии Курц ушел в частную американскую фирму 15:28
"Человек-паук" стал самым кассовым голливудским фильмом года 14:58
В новогоднюю ночь из-за салюта будут перекрыты некоторые участки дорог Москвы 14:38
Глава Минздрава назвал главную ошибку заразившихся коронавирусом 13:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Кто и зачем хотел бы забыть об уроках Нюрнбергского трибунала
Кто и зачем хотел бы забыть об уроках Нюрнбергского трибунала
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
25.12.2021 22:14
Рубрика: Спорт

Валиева: Выкладывалась максимально, и это дало результат

Текст: Анна Козина
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости

Камила Валиева, которая впервые в карьере выиграла чемпионат России по фигурному катанию, поделилась первыми впечатлениями от выступления в Санкт-Петербурге.

- Я очень рада, что откатала две программы чисто. Спасибо большое моим тренерам, которые терпели меня на тренировках, - сказала Валиева в эфире Первого канала. - Старалась максимально выкладываться, и это дало результат.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Туктамышева поставила рекорд по количеству чемпионатов России в карьере

На ЧР Валиева превзошла три мировых рекорда, которые принадлежат ей же и были установлены на Гран-при в Сочи. Оценки, полученные на национальных первенствах, на засчитываются Международным союзом конькобежцев (ИСУ), но все равно впечатляют. Камила получила 90,38 балла за короткую программу (ее официальный рекорд - 87,42), 193,10 балла за произвольную (рекорд - 185,29) и 283,48 баллов по сумме (рекорд - 272,71).

Теперь у спортсменки будет время на отдых перед январским чемпионатом Европы и Олимпийскими играми. Валиева, как и занявшая второе место Александра Трусова, гарантировали себе места в сборной на главные старты сезона.

- Очень радостно, что закончились соревнования, что закончился чемпионат России. Будем теперь ждать Нового года, чтобы после него с новыми силами пойти на соревнования, - заявила Камила.

В регионах Спорт Фигурное катание Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург