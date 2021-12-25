Валиева: Выкладывалась максимально, и это дало результат

Камила Валиева, которая впервые в карьере выиграла чемпионат России по фигурному катанию, поделилась первыми впечатлениями от выступления в Санкт-Петербурге.

- Я очень рада, что откатала две программы чисто. Спасибо большое моим тренерам, которые терпели меня на тренировках, - сказала Валиева в эфире Первого канала. - Старалась максимально выкладываться, и это дало результат.

На ЧР Валиева превзошла три мировых рекорда, которые принадлежат ей же и были установлены на Гран-при в Сочи. Оценки, полученные на национальных первенствах, на засчитываются Международным союзом конькобежцев (ИСУ), но все равно впечатляют. Камила получила 90,38 балла за короткую программу (ее официальный рекорд - 87,42), 193,10 балла за произвольную (рекорд - 185,29) и 283,48 баллов по сумме (рекорд - 272,71).

Теперь у спортсменки будет время на отдых перед январским чемпионатом Европы и Олимпийскими играми. Валиева, как и занявшая второе место Александра Трусова, гарантировали себе места в сборной на главные старты сезона.

- Очень радостно, что закончились соревнования, что закончился чемпионат России. Будем теперь ждать Нового года, чтобы после него с новыми силами пойти на соревнования, - заявила Камила.