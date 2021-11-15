Определены семь возможных соперников сборной РФ в стыковых матчах ЧМ-2022

Определились 7 из 11 возможных соперников сборной России по футболу в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира 2022 года.

Поле поражения от Хорватии в заключительном матче отборочного турнира ЧМ-2022 со счетом 0:1 сборная России продолжит борьбу за поездку в Катар в стыковых матчах. После очередного игрового дня определились уже 7 потенциальных соперников команды Валерия Карпина.

В настоящий момент среди потенциальных соперников россиян значатся команды Португалии, Швеции, Уэльса, Чехии, Шотландии, Австрии и Северной Македонии.

15 и 16 ноября определятся оставшиеся команды, которые выйдут на чемпионат мира, а также оставшиеся участники стыковых матчей.

В группе С это либо Италия, либо Швейцария, в группе D Украина или Финляндия, в группе G Нидерланды, Турция или Норвегия, а в группе I Англия или Польша.

Жеребьевка стыковых матчей ЧМ-2022 состоится 26 ноября.