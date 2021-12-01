Россиянин Иосифов открыл счет голам за "Вильярреал"

Футболист Никита Иосифов отличился в матче Кубка Испании за "Вильярреал", сообщает РИА Новости. 20-летний россиянин забил гол в ворота "Виктории", с которой его команда встречала на этапе 1/64 финала.

Игра закончилась с нефутбольным счетом 8:0, а этот гол стал первым в выступлении Иосифова за испанский клуб. Воспитанник столичного "Локомотива" вышел на поле на 63-й минуте, а уже на 87-й провел свой первый гол за команду.

Контракт российского футболиста с "Вильярреалом" рассчитан на 5 лет. Сумма соглашения неизвестна.