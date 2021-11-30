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30.11.2021 15:37
Рубрика: Спорт

Самюэль Это'о: Годы в России - одни из лучших в моей карьере

Текст: Максим Домчев
Бывший нападающий "Анжи" и сборной Камеруна Самюэль Это'о до сих тепло вспоминает о своей карьере в России.
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

По словам камерунца, в России у него был уникальный этап в карьере. Также он до сих тепло вспоминает нашу страну. "Россия всегда в моем сердце. Мне повезло играть в России за "Анжи" - это были уникальные моменты с уникальными людьми", - приводит слова Это'о "Матч ТВ".

Фото: L'Equipe
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Камерунец признался, что трудно судить по России из-за границы. Но тот, кто посетил ее, понимает, что тут живут очень теплые и приветливые люди.

"Годы в России - одни из лучших в моей карьере. Мне повезло играть в разных странах и узнать, каково это - жить в них. Про Россию мне говорили, что все будет не так, как я этого ожидал. Но это был отличный опыт: я уехал из Италии ради России, за что, в том числе должен быть благодарен Массимо Моратти", - сказал Это'о.

В составе "Анжи" этот форвард провел 73 матча, забил 36 мячей и сделал 16 результативных передач.

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