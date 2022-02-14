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14.02.2022 15:33

Фристайлистка Гуськова принесла Беларуси вторую медаль Олимпиады в Пекине

Текст: Максим Домчев
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Белорусская фристайлистка Анна Гуськова заняла второе место в соревнованиях по акробатике на Олимпийских играх в Пекине.

Фото: noc.by
Белорусский биатлонист Смольский завоевал серебро ОИ в индивидуальной гонке

Победу в этом виде программы праздновала китайская спортсменка Сюй Мэнтао. В своей лучшей попытке она сумела набрать 108,61 балла.

Совсем немного победительнице уступила олимпийская чемпионка Пхенчхана 2018 года Гуськова. Результат Гуськовой - 107,95 балла.

Бронза досталась представительнице США Меган Ник - 93,76.

Россиянка Есения Пантюхова не сумела пробиться в решающую попытку, показав девятый результат в первом финале.

Ранее биатлонист Антон Смольский выиграл серебряную медаль в индивидуальной гонке. Эта медаль стала первой для сборной Беларуси на этих Играх.

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