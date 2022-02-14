Фристайлистка Гуськова принесла Беларуси вторую медаль Олимпиады в Пекине

Белорусская фристайлистка Анна Гуськова заняла второе место в соревнованиях по акробатике на Олимпийских играх в Пекине.

Победу в этом виде программы праздновала китайская спортсменка Сюй Мэнтао. В своей лучшей попытке она сумела набрать 108,61 балла.

Совсем немного победительнице уступила олимпийская чемпионка Пхенчхана 2018 года Гуськова. Результат Гуськовой - 107,95 балла.

Бронза досталась представительнице США Меган Ник - 93,76.

Россиянка Есения Пантюхова не сумела пробиться в решающую попытку, показав девятый результат в первом финале.

Ранее биатлонист Антон Смольский выиграл серебряную медаль в индивидуальной гонке. Эта медаль стала первой для сборной Беларуси на этих Играх.