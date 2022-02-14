Фристайлистка Гуськова принесла Беларуси вторую медаль Олимпиады в Пекине
Белорусская фристайлистка Анна Гуськова заняла второе место в соревнованиях по акробатике на Олимпийских играх в Пекине.
Победу в этом виде программы праздновала китайская спортсменка Сюй Мэнтао. В своей лучшей попытке она сумела набрать 108,61 балла.
Совсем немного победительнице уступила олимпийская чемпионка Пхенчхана 2018 года Гуськова. Результат Гуськовой - 107,95 балла.
Бронза досталась представительнице США Меган Ник - 93,76.
Россиянка Есения Пантюхова не сумела пробиться в решающую попытку, показав девятый результат в первом финале.
Ранее биатлонист Антон Смольский выиграл серебряную медаль в индивидуальной гонке. Эта медаль стала первой для сборной Беларуси на этих Играх.
ОКР опубликовал заявление после решения CAS по допуску Валиевой
ОКР прокомментировал решение CAS, который разрешил Камиле Валиевой выступить в женском одиночном катании на Олимпиаде. ОКР отметил важность проведения полноценного и объективного расследования ситуации. Комитет продолжает последовательно отстаивать права и интересы российских спортсменов
CAS объяснил свое решение допустить Валиеву до Олимпиады
Спортивный арбитражный суд допустил Камилу Валиеву до личных соревнований на Олимпиаде. Недопуск спортсменки нанесет ей непоправимый вред и ущерб в данных обстоятельствах, говорится в заявлении. CAS также учел, что ее поздно известили о положительной допинг-пробе
Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли серебро Олимпийских игр
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли серебряную медаль Олимпийских игр в Пекине в танцах на льду. Первыми стали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Бронза на счету американцев Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью