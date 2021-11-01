"Тоттенхэм" объявил об отставке главного тренера

Лондонский "Тоттенхэм" принял решение расстаться с главным тренером команды Нуну Эшпириту Санту и его штабом.

Как сообщает официальный сайт клуба, в понедельник принято решение о прекращении сотрудничества с португальским специалистом. Причиной для такого шага послужил не самый успешный старт команды в новом сезоне чемпионата Англии.

После 10 туров "шпоры" имеют в своем активе всего 15 очков и располагаются на восьмом месте в турнирной таблице. В субботу подопечные Нуну Эшпириту Санту потерпели крупное поражение от "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:3.

47-летний португалец возглавлял команду всего четыре месяца. Одним из кандидатов на этот пост английские СМИ называют Антонио Конте, ранее возглавлявшего "Челси", "Ювентус" и "Интер".