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01.11.2021 14:18
Рубрика: Спорт

"Тоттенхэм" объявил об отставке главного тренера

Текст: Максим Домчев
Лондонский "Тоттенхэм" принял решение расстаться с главным тренером команды Нуну Эшпириту Санту и его штабом.
Фото: EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA Фото: EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA
Фото: EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA

Как сообщает официальный сайт клуба, в понедельник принято решение о прекращении сотрудничества с португальским специалистом. Причиной для такого шага послужил не самый успешный старт команды в новом сезоне чемпионата Англии.

Фото: AFP
"Барселона" объявила о назначении временного главного тренера

После 10 туров "шпоры" имеют в своем активе всего 15 очков и располагаются на восьмом месте в турнирной таблице. В субботу подопечные Нуну Эшпириту Санту потерпели крупное поражение от "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:3.

47-летний португалец возглавлял команду всего четыре месяца. Одним из кандидатов на этот пост английские СМИ называют Антонио Конте, ранее возглавлявшего "Челси", "Ювентус" и "Интер".

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