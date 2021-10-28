"Барселона" объявила о назначении временного главного тренера

Подчеркивается, что Бархуан оставит свой пост, как только будет найден постоянный тренер. Вероятно, им станет бывший полузащитник "Барсы", легенда клуба Хави, с 2019 года работающий в "Аль-Садде" (Катар).

По информации Mundo Deportivo, Хави уже дал свое согласие на подписание контракта с каталонцами. В то же время для официального объявления сторонам нужно согласовать несколько моментов. Во-первых, необходимо решить вопрос с освобождением Хави от контрактных обязательств перед "Аль-Саддом". Во-вторых - договориться со специалистом и его штабом по зарплате.

Впрочем, по сообщениям испанских СМИ, Хави и "Барселона" уже в ближайшее время уладят все детали. Чемпион мира-2010 и двукратный чемпион Европы (2008, 2012) возглавит "сине-гранатовых" после перерыва на матчи сборных и дебютирует в новом статусе в дерби с "Эспаньолом" 21 ноября.