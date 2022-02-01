Видео: Трусова и Щербакова заселились в олимпийский отель
Российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова заселились в олимпийский отель, в котором проживают спортсмены во время Олимпийский игр в Пекине. Видео заезда звездочек мирового фигурного катания опубликовано в Instagram Олимпийского комитета России.
Российские фигуристы прибыли в Пекин утром во вторник. Позже из Москвы прибудет танцевальная пара - Александра Степанова и Иван Букин.
После прилета все члены команды сдали тесты на коронавирус и они показали отрицательные результаты. Уже в среду у фигуристов начнутся первые тренировки.
Сколько олимпийских наград может завоевать сборная России
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