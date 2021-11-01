В чемпионате России по волейболу лидируют казанцы и новосибирцы

В пятом туре регулярного чемпионата мужской волейбольной Суперлиги состоялись два матча, в которых между собой играли команды, вошедшие по итогам прошлого сезона в сильнейшую четверку. Столичные динамовцы дома одолели кемеровский "Кузбасс" - 3:1, новосибирский "Локомотив" на своей площадке переиграл питерский "Зенит" - 3:0.

Трудно даже определить, какая из этих встреч была центральной в туре. Действующий чемпион страны московское "Динамо" играло с обладателем такого же титула 2019 года, а минувшей весной кемеровчане финишировали четвертыми. "Бело-голубые" взяли верх со счетом 3:1 (25:21, 25:21, 21:25, 25:15). За "Кузбасс" сражались олимпийские чемпионы Лондона-2012 связующий Александр Бутько и либеро Алексей Обмочаев, в составе "бело-голубых" бились серебряные призеры недавних летних Игр в японском Токио распасовщик Павел Панков, доигровщик Денис Богдан и его коллега по амплуа Ярослав Подлесных.

У победителей самыми результативными стали болгарский диагональный нападающий Цветан Соколов (18 очков), олимпийцы последнего созыва Богдан (17) и Подлесных (17), отличившиеся к тому же и тремя эйсами каждый. Ну а чемпион Европы-2017 Илья Власов добыл для своей команды шесть очков непосредственно действиями на блоке. Интересно, что у "Кузбасса" лучшим бомбардиром оказался бывший динамовец Александр Маркин (11).

Для кемеровчан это поражение стало уже третьим в чемпионате, у команды теперь отрицательный баланс побед и выигрышей. Тем не менее, хорватский наставник гостей Игор Юричич был далек от критики своих волейболистов: "Команда действовала очень здорово. Ребята были заряжены, играли на победу. Наверное, это наш лучший матч в сезоне с точки зрения качества подачи, но "Динамо" также действовало классно в данном элементе. Главной проблемой "Кузбасса" было нападение, мы должны играть в атаке более качественно".

Главный тренер "Динамо" Константин Брянский так прокомментировал четвертую в нынешнем турнире победу "бело-голубых": "В проигранном нами третьем сете соперник стал здорово вводить мяч в игру, на подаче Михаила Щербакова добился преимущества в несколько очков, которое мы так и не смогли отыграть. Ошибки свои - учли, в четвертой партии сами очень хорошо подавали и дожали оппонента".

Фото: Пресс-служба ВФВ

В Новосибирске между собой играли обладатель "бронзы" прошлого сезона местный "Локомотив" и серебряный призер "Зенит". Здесь тоже хватало волейболистов, которые под началом финского наставника питерцев и сборной России Туомаса Саммелвуо в августе поднимались на пьедестал в олимпийском Токио. Это блокирующий Илья Куркаев из состава хозяев, а в рядах гостей - мастер того же амплуа Иван Яковлев, связующий Игорь Кобзарь, штатный доигровщик с умением выступать на позиции диагонального Егор Клюка. Плюс так и не вошедший в игру диагональный Виктор Полетаев.

Сибиряки победили гостей с берегов Невы, уверенно отыграв первый и третий сеты, проявив характер и настойчивость в концовке второй партии - 3:0 (25:17, 32:20, 25:14). Лучший бомбардир матча - опытный, 33-летний "железнодорожник" Сергей Савин (18 очков). Для "Локо" эта победа стала пятой подряд со старта турнира, сибиряки еще не знают поражений в текущем чемпионате.

- Больше всего я рад за вторую партию, - признался рулевой сибиряков болгарин Пламен Константинов. - Тут мы упускали преимущество, надо было проявлять характер. И это было сделано! Конечно, допуская много ошибок, мы еще больше начинали нервничать. Дали возможность "Зениту" приблизиться по счету, но нашли в себе силы и выиграли сложную концовку. Этот сет и стал ключевым в матче.

Кроме "Локомотива", пока без осечек и "Зенит-Казань". Команда из столицы Татарстана в пятом туре дома без особого напряжения разобралась с оренбургским "Нефтяником" - 3:0 (25:15, 25:11.25:18). У победителей отличились наши "олимпионики" Дмитрий Волков (14 очков) и знаменосец всей российской делегации на параде открытия Игр в Токио, чемпион Лондона-2012 Максим Михайлов (13). Пока и у новосибирцев, и у казанцев абсолютный результат в Суперлиге - пять побед в пяти матчах, набрано 15 очков, соотношение сетов 15:0.

Положение лидеров в мужской Суперлиге: "Локомотив" (Новосибирск), "Зенит-Казань" - по 5 побед - 0 поражений (по 15 очков), "Динамо" (Москва) - 4-1 (11), АСК (Нижний Новгород) - 3-2 (9), "Зенит" СПб, "Динамо-ЛО" (Ленинградская обл.) - по - 3-2 (по 8).

Заключительный матч 5-го тура "Югра-Самотлор" (Нижневартовск) - "Белогорье" (Белгород) будет проведен 2 ноября.