Олимпийский чемпион Лондона-2012, безоговорочный лидер сборной России по количеству проведенных официальных матчей и набранным очкам Сергей Тетюхин введен в Зал Славы волейбола, который находится на родине игры в городе Холиок (США, штат Массачусетс).

Нынешний генеральный менеджер сборной и руководитель ВК "Белогорье" Сергей Тетюхин по уважительным причинам не смог присутствовать на торжественной церемонии в Холиоке, но прислал организаторам видеообращение.

- Для меня такое признание очень важно и почетно. Горжусь тем, что могу находиться в одном Зале Славы со многими великими спортсменами всех времен и народов. Хотел бы поблагодарить родных и близких, которые всегда были со мной и поддерживали меня, когда мне было непросто.

Тетюхин завершил свою игровую карьеру в конце апреля 2018 года. Сейчас за "Белогорье" выступает его сын Павел.