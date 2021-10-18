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18.10.2021 22:35
Рубрика: Спорт

Сергей Тетюхин введен в Зал Славы волейбола

Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 238(8589)
Олимпийский чемпион Лондона-2012, безоговорочный лидер сборной России по количеству проведенных официальных матчей и набранным очкам Сергей Тетюхин введен в Зал Славы волейбола, который находится на родине игры в городе Холиок (США, штат Массачусетс).
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Нынешний генеральный менеджер сборной и руководитель ВК "Белогорье" Сергей Тетюхин по уважительным причинам не смог присутствовать на торжественной церемонии в Холиоке, но прислал организаторам видеообращение.

Фото: FIVB
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- Для меня такое признание очень важно и почетно. Горжусь тем, что могу находиться в одном Зале Славы со многими великими спортсменами всех времен и народов. Хотел бы поблагодарить родных и близких, которые всегда были со мной и поддерживали меня, когда мне было непросто.

Тетюхин завершил свою игровую карьеру в конце апреля 2018 года. Сейчас за "Белогорье" выступает его сын Павел.

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