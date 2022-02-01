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01.02.2022 21:06
Рубрика: Спорт

Нападающий ЦСКА Чалов перешел в "Базель"

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Нападающий футбольного клуба ЦСКА Федор Чалов на правах аренды перешел в швейцарский клуб "Базель".

Московский ЦСКА объявил о переходе своего нападающего Федора Чалова в "Базель". 23-летний футболист будет выступать за швейцарский клуб на правах аренды до конца нынешнего сезона. При этом в ЦСКА уточнили, что опция выкупа в договоре между клубами не прописана.

В нынешнем сезоне Чалов провел за армейцев 18 матчей и забил три мяча. Всего он принял участие в 179 играх и записал на свой счет 49 голов.

"Непривычно уезжать из родного клуба, но возможность играть в Европе упускать не хотелось. Когда поступило предложение от "Базеля", я обратился к руководству ПФК ЦСКА с просьбой отпустить меня, и благодарен, что мне пошли навстречу", - приводит сайт ЦСКА слова Чалова.

Фото: spartak.com
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Футболист отметил, что ему хочется получать больше игрового времени и он надеется получить его в новом клубе.

"Я понял, что мне нужно перезагрузиться, найти возможность получать больше игровой практики. Надеюсь, что заслужу ее в Швейцарии, и летом вернусь в свой клуб более сильным и уверенным в себе игроком. Тем более впереди у "Базеля" еще много игр в чемпионате и плей-офф Лиги конференций", - сказал Чалов.

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