Нападающий ЦСКА Чалов перешел в "Базель"

Нападающий футбольного клуба ЦСКА Федор Чалов на правах аренды перешел в швейцарский клуб "Базель".

Московский ЦСКА объявил о переходе своего нападающего Федора Чалова в "Базель". 23-летний футболист будет выступать за швейцарский клуб на правах аренды до конца нынешнего сезона. При этом в ЦСКА уточнили, что опция выкупа в договоре между клубами не прописана.

В нынешнем сезоне Чалов провел за армейцев 18 матчей и забил три мяча. Всего он принял участие в 179 играх и записал на свой счет 49 голов.

"Непривычно уезжать из родного клуба, но возможность играть в Европе упускать не хотелось. Когда поступило предложение от "Базеля", я обратился к руководству ПФК ЦСКА с просьбой отпустить меня, и благодарен, что мне пошли навстречу", - приводит сайт ЦСКА слова Чалова.

Футболист отметил, что ему хочется получать больше игрового времени и он надеется получить его в новом клубе.

"Я понял, что мне нужно перезагрузиться, найти возможность получать больше игровой практики. Надеюсь, что заслужу ее в Швейцарии, и летом вернусь в свой клуб более сильным и уверенным в себе игроком. Тем более впереди у "Базеля" еще много игр в чемпионате и плей-офф Лиги конференций", - сказал Чалов.