Агаларов и Тюкавин вызваны в молодежную сборную России

В сборную вернулись два нападающих - Гамид Агаларов и Константин Тюкавин, ранее приглашенные в национальную команду.
Состав молодежной сборной России:
Вратари: Станислав Агкацев ("Краснодар"), Максим Бориско ("Балтика"), Иван Будачев ("Динамо").
Защитники: Кирилл Боженов ("Химки"), Никита Кармаев ("Кубань"), Даниил Корнюшин ("Краснодар"), Иван Кузьмичев ("Урал"), Руслан Литвинов ("Спартак"), Данила Прохин ("Сочи"), Александр Сильянов ("Локомотив), Данил Степанов ("Арсенал").
Полузащитники: Наиль Умяров, Михаил Игнатов (оба - "Спартак"), Константин Марадишвили ("Локомотив"), Данил Пруцев ("Крылья Советов"), Даниил Хлусевич ("Арсенал"), Александр Черников ("Краснодар"), Никита Иосифов ("Вильярреал", Испания), Владислав Карапузов ("Ахмат"), Максим Мухин (ЦСКА), Кирилл Кравцов ("Зенит"), Эдгар Севикян ("Леванте", Испания).
Нападающие: Константин Тюкавин ("Динамо"), Тимур Сулейманов ("Нижний Новгород"), Гамид Агаларов ("Уфа")
Сборная России 12 ноября сыграет с командой Словакии, а 16 ноября встретится с лидером группы Испанией. Обе встречи пройдут на "Арене Химки".