Сборная России сыграет против Хорватии в атакующий футбол

Сборная России в матче против Хорватии сыграет в атакующий футбол. Об этом наставник российской команды Валерий Карпин заявил на пресс-конференции, которая проходит в понедельник после объявления состава на отборочные матчи ЧМ-2022.
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
"С Хорватией мы планируем играть в атакующий футбол, несмотря на то, что нам будет достаточно ничьей. Сборная традиционно играет неудачно в ноябре? Если смотреть на статистику, мы и Словению не должны были обыгрывать", - рассказал Карпин.
Он добавил, что год на год не приходится. Многое будет зависеть от того, в каком состоянии будут находиться футболисты.
Карпин заявил, что на этот раз он вызвал в команду более опытных игроков. Из числа вызванных футболистов лишь один - нападающий "Крыльев Советов" Сергеев - не имеет опыта выступления за сборную.
При этом Карпин отметил, что в составе могут произойти вынужденные изменения.