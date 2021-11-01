Сборная России сыграет против Хорватии в атакующий футбол

"С Хорватией мы планируем играть в атакующий футбол, несмотря на то, что нам будет достаточно ничьей. Сборная традиционно играет неудачно в ноябре? Если смотреть на статистику, мы и Словению не должны были обыгрывать", - рассказал Карпин.

Он добавил, что год на год не приходится. Многое будет зависеть от того, в каком состоянии будут находиться футболисты.

Карпин заявил, что на этот раз он вызвал в команду более опытных игроков. Из числа вызванных футболистов лишь один - нападающий "Крыльев Советов" Сергеев - не имеет опыта выступления за сборную.

При этом Карпин отметил, что в составе могут произойти вынужденные изменения.