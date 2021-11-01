Сборная России сыграет против Хорватии в атакующий футбол

Новости

Игорь Илларионов назначен замглавы столичной полиции 16:14
Попова рассказала о сезонных подъемах заболеваемости коронавирусом 16:10
Путин призвал активнее развивать морскую авиацию 16:05
Путин о корабле НАТО: Можно посмотреть в бинокль или в прицел систем обороны 15:46
Попова: В России повторно заболевают коронавирусом около 0,25% 15:45
Транзит российского газа через Украину снизился на треть 15:42
Путин поручил Минобороны помогать населению в борьбе с COVID-19 15:40
Москва и Кишинев решат вопрос с долгами за газ в 2022 году 15:39
Путин: Размещение ракет США в Европе представляет угрозу 15:32
Всех отравившихся в египетском отеле российских туристов выписали 15:19
В Минздраве опровергли рост числа онкозаболеваний из-за вакцинации 15:19
Экспорт газа из РФ в ряд стран уже превысил объемы за весь 2020 год 15:19
В Петербурге введут собственные QR-коды о вакцинации 15:13
Открыта "горячая линия" по вопросам количества контрольных работ в школах 15:06
Биржевая цена авиакеросина обновила рекорд 15:06
Тысячи активистов со всего мира прибыли на климатический саммит в Глазго 15:03
В строящемся доме на юге Москвы прогремел взрыв 15:02
В центре Москвы автомобиль сбил подростка на пешеходном переходе 15:02
Бирюков: 400 праздничных плакатов украсят Москву в честь Дня народного единства 15:00
В Подмосковье обезвредили мужчину, захватившего в заложники двух девушек 14:58
Сценарист фильмов Германа и Кончаловского Юрий Клепиков умер на 87-м году жизни 14:52
Участники очных совещаний в кабмине должны будут предъявлять QR-код 14:52
В Ленобласти опровергли данные о признании иностранных вакцин в музеях 14:51
В Сочи на длинные выходные приехали 110 тысяч туристов 14:51
Карпин оценил решение Дзюбы отписаться от сборной в Instagram 14:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
В ПФР разъяснили, когда можно полностью получить пенсионные накопления
В ПФР разъяснили, когда можно полностью получить пенсионные накопления
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
01.11.2021 14:56
Рубрика: Спорт

Сборная России сыграет против Хорватии в атакующий футбол

Текст: Максим Домчев
Сборная России в матче против Хорватии сыграет в атакующий футбол. Об этом наставник российской команды Валерий Карпин заявил на пресс-конференции, которая проходит в понедельник после объявления состава на отборочные матчи ЧМ-2022.
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

"С Хорватией мы планируем играть в атакующий футбол, несмотря на то, что нам будет достаточно ничьей. Сборная традиционно играет неудачно в ноябре? Если смотреть на статистику, мы и Словению не должны были обыгрывать", - рассказал Карпин.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Карпин оценил решение Дзюбы отписаться от сборной в Instagram

Он добавил, что год на год не приходится. Многое будет зависеть от того, в каком состоянии будут находиться футболисты.

Карпин заявил, что на этот раз он вызвал в команду более опытных игроков. Из числа вызванных футболистов лишь один - нападающий "Крыльев Советов" Сергеев - не имеет опыта выступления за сборную.

При этом Карпин отметил, что в составе могут произойти вынужденные изменения.

Спорт Футбол Чемпионат мира Спортивные организации Российский футбольный союз Сборная России по футболу Чемпионат мира по футболу 2022