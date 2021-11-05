Умер рекордсмен советского хоккея Александр Орлов

В возрасте 67 лет умер бывший хоккеист "Спартака" Александр Орлов. Об этом сообщает официальный сайт красно-белых. В последнее время Александр Орлов тяжело болел.

Свое имя в историю отечественного хоккея Орлов вписал 21 марта 1982 года. Тогда "Спартак" со счетом 12:1 разгромил "Крылья Советов", а Орлов отдал шесть голевых передач.

Вместе со "Спартаком" Орлов четырежды становился серебряным призером чемпионата СССР. В 199 матчах он набрал 156 очков (52 шайбы и 104 голевые передачи).

Александр Орлов выступал за вторую сборную СССР и сборную клубов.