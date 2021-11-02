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02.11.2021 18:39
Рубрика: Спорт

Умер пятикратный чемпион мира по фехтованию Путятин

Текст: Максим Домчев

На 81-м году жизни скончался известный советский спортсмен, пятикратный чемпион мира по фехтованию Виктор Путятин.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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О смерти Путятина во вторник сообщила Федерация фехтования России. Причина смерти прославленного спортсмена не уточняется.

Путятин выступал за сборную СССР по фехтованию на рапире на протяжении почти десяти лет. На его счету две серебряные медали Олимпийских игр. Пять раз он становился чемпионом мира в личном и командном первенстве. На его счету немало других наград крупнейших соревнований.

После завершения спортивной карьеры Виктор Путятин не ушел из фехтования и стал тренером. Также на протяжении четырех лет он являлся членом исполнительного комитета Международной федерации фехтования.

Спорт