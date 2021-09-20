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20.09.2021 11:26
Рубрика: Спорт

Не стало знаменитого тренера по фехтованию Ильдара Масалимовича Мавлютова

Текст: Николай Долгополов
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Алишер Усманов, президент Международной федерации фехтования:

- Ушел Ильдар Масалимович Мавлютов. Это он создал школу в маленьком городе Курчатов Курской области, образовавшемся при АЭС, и вырастил там много фехтовальщиков-чемпионов. За одну только рапиристку Инну Дериглазову, двукратную олимпийскую чемпионку, дважды серебряного призера Олимпийских игр, шестикратную чемпионку мира, четырехкратную чемпионку Европы ему следовало бы поставить памятник. Кроме Инны Дериглазовой, он воспитал олимпийскую чемпионку Евгению Ламонову, серебряного призера Олимпийских игр-2020 Владислава Мыльникова, чемпионов мира Яну Рузавину, Ольгу Лобынцеву, Дмитрия Жеребченко и еще множество спортсменов, побеждавших на чемпионатах России, первенствах мира и Европы среди юниоров и кадетов.

А сколько тренеров работают сейчас по лекалам Мавлютова!

Это был фанатик в самом лучшем смысле этого слова. Ильдар Масалимович успевал смотреть едва ли не все бои по любому виду оружия. Как-то на юниорском первенстве Европы я увидел, как он внимательно смотрит далекие до финала поединки в сабле. Зачем? "Всегда можно увидеть что-то новое и интересное", - так он мне ответил.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Будучи тяжело больным, Мавлютов тем не менее поехал на Олимпиаду в Токио помогать сборной России. Как мне рассказывал главный тренер команды Ильгар Мамедов, он там буквально преобразился. Атмосфера фехтовального турнира словно затормозила болезнь. Он был энергичен, подвижен. Личное "серебро" Дериглазовой, командное "золото" рапиристок, - это и его силы, талант, профессионализм. И здоровье, конечно, которого в итоге не хватило, чтобы победить в схватке с недугом.

Светлая память, Ильдару Масалимовичу, Тренеру с большой буквы!

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