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30.10.2021 10:36
Рубрика: Спорт

Главный тренер УНИКСа: Победить "Реал" помогла наша отличная защита

Текст: Илья Трисвятский

Главный тренер баскетболистов казанского УНИКСа хорватский специалист Велимир Перасович прокомментировал знаковую домашнюю победу своей команды в седьмом туре Евролиги над самым титулованным клубом Европы мадридским "Реалом" (65:58).

Фото: instagram.com/a_vedischev
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- Нам противостояла одна из сильнейших команд Евролиги, если не сильнейшая. Я очень счастлив, потому что обыграть "Реал" всегда крайне сложно, для этого необходимо показать действительно отличную защиту, - приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа. - Мы были очень-очень сконцентрированными, а также здорово оборонялись, особенно в первой и последней десятиминутках. Остановить "Реал" на отметке в 11 набранных очков в одной из четвертей чрезвычайно сложно. Считаю, в заключительном игровом отрезке мы действовали жестко и в итоге нашли способ набрать важные очки. Поздравляю своих игроков с очень важной победой.

Самыми результативными в составе УНИКСа стали ветеран сборной России Андрей Воронцевич и соотечественник главного тренера Марио Хезонья, набравшие по 13 очков.

Напомним, что "Реал" десять раз становился клубным чемпионом Европы и восемь раз выступал в финале турнира (ранее назывался Кубок Европейских чемпионов).

Также в седьмом туре питерский "Зенит" разгромил в городе на Неве испанскую "Басконию" - 83:54, ЦСКА на выезде уступил "Монако" - 80:97.

В Евролиге лидируют испанская "Барселона" и итальянский "Милан" (по 6 побед и одному поражению), ЦСКА и "Зенит" в середине таблицы (4-3), УНИКС чуть позади (3-4). По итогам двухкругового соревнования 18 участников лучшие восемь клубов выйдут в плей-офф.

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