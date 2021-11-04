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04.11.2021 01:25
Рубрика: Спорт

"Ливерпуль" и "Аякс" гарантировали выход в плей-офф Лиги чемпионов

Текст: Максим Домчев
По итогам четырех туров Лиги чемпионов УЕФА "Бавария", "Ювентус", "Ливерпуль" и "Аякс" обеспечили себе выход в плей-офф турнира.
Футболисты команд "Ливерпуль" и "Атлетико Мадрид" Фото: REUTERS Футболисты команд "Ливерпуль" и "Атлетико Мадрид" Фото: REUTERS
Футболисты команд "Ливерпуль" и "Атлетико Мадрид" Фото: REUTERS

"Ливерпуль" на домашней арене принимал мадридский "Атлетико" и добился победы со счетом 2:0. Основные события встречи развернулись в первой половине матча.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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На 13-й минуте ударом головой счет открыл Диогу Жота, а на 21-й минуте Садио Мане во второй раз отправил мяч в сетку ворот Яна Облака. В концовке тайма с поля был удален футболист "Атлетико" Фелипе. "Ливерпуль" победил и досрочно вышел в плей-офф.

"Аякс" на выезде переиграл "Боруссию" из Дортмунда со счетом 3:1 и также гарантировал себе участие в матчах на выбывание.

Из других результатов стоит отметить домашнее поражение главного открытия нынешнего турнира молдавского "Шерифа" от "Интера" - 1:3, "ПСЖ" без Лионеля Месси упустил победу в матче с "Лейпцигом" - 2:2.

"Спортинг" дома разгромил "Бешикташ" - 4:0. Арбитр матча Сергей Карасев назначил в ворота гостей пенальти и показал красную карточку игроку турецкого клуба.

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