Семак: "Зенит" не может играть против "Ювентуса" с позиции силы

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак признал, что его команда не может играть против "Ювентуса" с позиции силы.

Во вторник в Турине команды встретились в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу итальянского клуба, хотя после первого тайма ситуация была равной - 1:1.

"Если мы обороняемся и играем на контратаках, то шанс есть. С точки зрения атаки мы не можем играть с такими клубами с позиции силы. Естественно, ждать чуда и прогресса в этом плане, к сожалению, пока не приходится", - сказал Семак, чьи слова приводит "Чемпионат".

Он добавил, что для его команды потеря одного-двух футболистов является критичной. И если в РПЛ это не вызывает проблем, то на уровне Лиги чемпионов это сказывается на результатах.