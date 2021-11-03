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03.11.2021 09:05
Рубрика: Спорт

Семак: "Зенит" не может играть против "Ювентуса" с позиции силы

Текст: Максим Домчев
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак признал, что его команда не может играть против "Ювентуса" с позиции силы.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Во вторник в Турине команды встретились в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу итальянского клуба, хотя после первого тайма ситуация была равной - 1:1.

"Если мы обороняемся и играем на контратаках, то шанс есть. С точки зрения атаки мы не можем играть с такими клубами с позиции силы. Естественно, ждать чуда и прогресса в этом плане, к сожалению, пока не приходится", - сказал Семак, чьи слова приводит "Чемпионат".

Он добавил, что для его команды потеря одного-двух футболистов является критичной. И если в РПЛ это не вызывает проблем, то на уровне Лиги чемпионов это сказывается на результатах.

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